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Параскева Васильева

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Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.11.1823

Муж: Семён Фёдоров

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1844

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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