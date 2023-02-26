Параскева Васильева
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.11.1823
Муж: Семён Фёдоров
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1844
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно