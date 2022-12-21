Антонов Анатолий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1956
Дата смерти21.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1975
Сын: Антонов Эдуард Анатолиевич
Мать ребёнка: Григорьева Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
28.02.1978
Сын: Антонов Владимир Анатолиевич
Мать ребёнка: Григорьева Елизавета Филипповна
Рождение ребёнка
19.05.1979
Дочь: Антонова Инга Анатолиевна
Мать ребёнка: Григорьева Елизавета Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2022