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Антонов Анатолий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1956

Дата смерти

21.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1975

Сын: Антонов Эдуард Анатолиевич

Мать ребёнка: Григорьева Елизавета Филипповна

Рождение ребёнка
28.02.1978

Сын: Антонов Владимир Анатолиевич

Мать ребёнка: Григорьева Елизавета Филипповна

Рождение ребёнка
19.05.1979

Дочь: Антонова Инга Анатолиевна

Мать ребёнка: Григорьева Елизавета Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Елизавета Филипповна

Смерть
21.12.2022
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