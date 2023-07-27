Васильев- Крылов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев- Крылов Николай Васильевич

Васильев- Крылов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Васильев Василий

Мать: Маша?

Рождение ребёнка
25.12.1918

Дочь: Крылова Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
26.07.1921

Дочь: Крылова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1922

Дочь: Крылова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1932

Дочь: Крылова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крылов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна

Смерть
1969