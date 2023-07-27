Васильев- Крылов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Васильев Василий
Мать: Маша?
Рождение ребёнка
25.12.1918
Дочь: Крылова Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1921
Дочь: Крылова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1922
Дочь: Крылова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1932
Дочь: Крылова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крылов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Максимова Агафья Ивановна
Смерть
1969