Попов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1963

Дочь: Филиппова Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Попова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Иванович

Мать ребёнка: Попова Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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