Радостев Михаил (Михайло) Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радостев Михаил (Михайло) Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.

Отец: Радостев Петр Артамонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Акулина Михайлова

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Настасья Михайлова

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Радостев Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Радостев Евдоким Михайлов

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Агрофена Михайлова

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Рождение ребёнка
Около 1842 ст.

Сын: Радостев Егор Михайлов

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Радостев Гаврило Михайлов

Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова

Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радостева Мария Феодрова

Смерть
Неизвестно
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