Радостев Михаил (Михайло) Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811 ст.
Отец: Радостев Петр Артамонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Акулина Михайлова
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Настасья Михайлова
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Радостев Евдоким Михайлов
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Агрофена Михайлова
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Рождение ребёнка
Около 1842 ст.
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Сын: Радостев Гаврило Михайлов
Мать ребёнка: Радостева Мария Феодрова
Место жительства
1850 ст.
поч. Бородинский
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#185
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Радостева Мария Феодрова
Смерть
Неизвестно