Калашникова (Маресева) Евфимия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Живаев Семен Прохорович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1874 ст.
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1874 год», в части... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно