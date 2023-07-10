Калашникова (Маресева) Евфимия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова (Маресева) Евфимия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1818 и 1819 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Живаев Семен Прохорович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1874 ст.

Муж: Калашников Павел Андреевич

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
В «Метрической книге, данной из Симбирской Духовной Консистории Сенгилеевского уезда села Томылова Священноцерковнослужителям для записи родившихся, браком сочетавшихся и умерших на 1874 год», в части... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно