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Данилов Борис Алексеевич

Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

10.12.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1959

Отец: Данилов Алексей Федорович

Мать: Данилова Ксения Николаевна

Кизел, город Кизел, Пермский край