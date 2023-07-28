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Данилов Борис Алексеевич
Данилов Борис Алексеевич
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Место рождения
Кизел
, город Кизел, Пермский край
Дата рождения
10.12.1959
Пол
Мужской
Отец
Данилов Алексей Федорович
1928 г.р.
Мать
Данилова (Нестерова) Ксения Николаевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1959
Отец:
Данилов Алексей Федорович
Мать:
Данилова Ксения Николаевна
Кизел
, город Кизел, Пермский край
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