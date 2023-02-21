Лунцов Максим Филлипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти20.09.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Лунцова 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Аксинья Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Анна Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова 1-я жена
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Вера Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Надежда Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
15.02.1864
Дочь: Агафья Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
02.09.1869
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна
Смерть
20.09.1908
Похороны
22.09.1908