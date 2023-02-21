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Лунцов Максим Филлипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

20.09.1908

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Лунцов Филипп Никифорович

Мать: Лунцова Аксинья Максимовна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Лунцов Федор Максимович

Мать ребёнка: Лунцова 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Аксинья Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Анна Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова 1-я жена

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Вера Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Надежда Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна

Рождение ребёнка
15.02.1864

Дочь: Агафья Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна

Рождение ребёнка
02.09.1869

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна

Княжево, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Лунцова Надежда Спиридоновна

Смерть
20.09.1908
Похороны
22.09.1908
Княжево, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
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