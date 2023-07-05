Хелиус Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Хелиус Марк Андреев
Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович
Рождение ребёнка
09.09.1897
Дочь: Елизавета Андреева
Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович
Работа или профессия
Неизвестно