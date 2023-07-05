Хелиус Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хелиус Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Хелиус Марк Андреев

Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович

Рождение ребёнка
09.09.1897

Дочь: Елизавета Андреева

Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хелиус Василий Андреев

Отец ребёнка: Chelius Андрей Федорович

Работа или профессия
Неизвестно