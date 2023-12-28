Хмелёва (Бегунова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёва (Бегунова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1921

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелёв Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1859

Сын: Хмелёв Александр Андрианович

Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
06.11.1863

Дочь: Хмелёва Александра Андриановна

Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
17.03.1865

Дочь: Хмелёва Лидия Андриановна

Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1867

Сын: Хмелёв Иван Андрианович

Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.11.1870 ст.

Сын: Хмелёв Николай Андрианович

Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1873

Сын: Хмелёв Василий Андрианович

Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1921

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