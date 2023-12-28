Хмелёва (Бегунова) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1859
Сын: Хмелёв Александр Андрианович
Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
06.11.1863
Дочь: Хмелёва Александра Андриановна
Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
17.03.1865
Дочь: Хмелёва Лидия Андриановна
Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1867
Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1870 ст.
Сын: Хмелёв Николай Андрианович
Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1873
Сын: Хмелёв Василий Андрианович
Отец ребёнка: Хмелёв Андриан Васильевич
Смерть
После 1921