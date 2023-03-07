Бушмина Варвара Александровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бушмин Егор
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бушмин Михаил
Отец ребёнка: Бушмин Илья
Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Илья
Смерть
Неизвестно