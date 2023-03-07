Бушмина Варвара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Варвара Александровна

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Место рождения

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бушмин Егор

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Богоявленская Белица, Суджанский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бушмин Михаил

Отец ребёнка: Бушмин Илья

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Илья

Смерть
Неизвестно
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