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Капнист Василий Васильевич
Капнист Василий Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Дата смерти
1823
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Капнист (Дунин-Борковская) София Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать:
Капнист София Андреевна
Смерть
1823
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