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Капнист Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: Капнист София Андреевна

Смерть
1823
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