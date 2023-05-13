Второв Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Второв Александр Фёдорович
Мать: Второва О И
Рождение ребёнка
1911
Сын: Второв Александр Александрович
Мать ребёнка: Второва Варвара Ивановна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Второва Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1940