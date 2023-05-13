Второв Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторов Александр Александрович

Второв Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Второв Александр Фёдорович

Мать: Второва О И

Рождение ребёнка
1911

Сын: Второв Александр Александрович

Мать ребёнка: Второва Варвара Ивановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Второва Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1940
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close