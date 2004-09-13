Карамышев Валентин Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамышев Валентин Валерьевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.12.1928

Дата смерти

13.09.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1954 по 2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1954
Харьков, Украина
Смерть
13.09.2004
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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