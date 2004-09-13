Карамышев Валентин Валерьевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1928
Дата смерти13.09.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1954 по 2004
Место жительства
По 1954
Харьков, Украина
Смерть
13.09.2004