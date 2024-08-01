Гупалюк Пелагея Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гупалюк Федор Северьянович
Отец ребёнка: Гупалюк Северьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гупалюк Самуил Северьянович
Отец ребёнка: Гупалюк Северьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гупалюк Татьяна Северьяновна
Отец ребёнка: Гупалюк Северьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гупалюк Северьян
Рождение ребёнка
12.01.2020
Дочь: Гупалюк Ульяна Северьяновна
Отец ребёнка: Гупалюк Северьян
Говорила, что родилась 7 января, а записали 12
Смерть
Неизвестно