Гупалюк Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гупалюк Пелагея Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гупалюк Федор Северьянович

Отец ребёнка: Гупалюк Северьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гупалюк Самуил Северьянович

Отец ребёнка: Гупалюк Северьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гупалюк Татьяна Северьяновна

Отец ребёнка: Гупалюк Северьян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гупалюк Северьян

Рождение ребёнка
12.01.2020

Дочь: Гупалюк Ульяна Северьяновна

Отец ребёнка: Гупалюк Северьян

Говорила, что родилась 7 января, а записали 12
Смерть
Неизвестно

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