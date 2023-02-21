Добровольский Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
06.02.1812 ст.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Добровольская Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Добровольская Домникия Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Добровольская Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Добровольская Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно