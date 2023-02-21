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Добровольский Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Бракосочетание
06.02.1812 ст.

Жена: Добровольская Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Добровольская Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Добровольская Домникия Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Добровольская Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Добровольская Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно
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