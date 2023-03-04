Меркушева Лукерия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Меркушев Филипп Георгиевич
Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.
Дочь: Меркушева Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Меркушев Иоанн Георгиевич
Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Меркушева Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1912