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Меркушева Лукерия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Меркушев Филипп Георгиевич

Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.01.1905 ст.

Дочь: Меркушева Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Меркушев Иоанн Георгиевич

Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Меркушева Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Меркушев Георгий Осипов

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Георгий Осипов

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1912
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