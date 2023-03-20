Кондратьева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1928

Сын: Кондратьев Иван Егорович

Отец ребёнка: Кондратьев Егор Филиппович

Рождение ребёнка
28.01.1929

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Егор Филиппович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кондратьев Егор Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Егор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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