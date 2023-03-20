Кондратьева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1928
Отец ребёнка: Кондратьев Егор Филиппович
Рождение ребёнка
28.01.1929
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Егор Филиппович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кондратьев Егор Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно