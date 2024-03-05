Конина Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1867 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889
Сын: Конин Николай Ильич
Отец ребёнка: Конин Илья Ананьевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892
Дочь: Наталья Ильина
Отец ребёнка: Конин Илья Ананьевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Конин Петр Ильич
Отец ребёнка: Конин Илья Ананьевич
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конин Илья Ананьевич
Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | 234
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно