Конина Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1867 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1868 и 1869 г.р.

Дети

Между 1888 и 1889 г.р.
Между 1891 и 1892 г.р.
Около 1897 г.р.

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1867 и 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889

Сын: Конин Николай Ильич

Отец ребёнка: Конин Илья Ананьевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892

Дочь: Наталья Ильина

Отец ребёнка: Конин Илья Ананьевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Конин Петр Ильич

Отец ребёнка: Конин Илья Ананьевич

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конин Илья Ананьевич

Упоминание
Неизвестно
Фонд № 642. Оп.3. Д. 933 | Переписные листы населения и хозяйств Сулостской волости лист 142 стр 178 | 234
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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