Маценко Ананий Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Маценко Парасковья Ананьевна
Мать ребёнка: Маценко Килина
Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
18.06.1926
Дочь: Колмогорова Анна Ананьевна
Мать ребёнка: Маценко Килина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Анатольевна
Мать ребёнка: Маценко Килина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маценко Николай Ананьевич
Мать ребёнка: Маценко Килина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маценко Килина
Смерть
Неизвестно