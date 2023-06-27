Маценко Ананий Демидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаценко Ананий Демидович

Маценко Ананий Демидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Маценко Парасковья Ананьевна

Мать ребёнка: Маценко Килина

Львов, Львівська область
Рождение ребёнка
18.06.1926

Дочь: Колмогорова Анна Ананьевна

Мать ребёнка: Маценко Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Маценко Килина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маценко Николай Ананьевич

Мать ребёнка: Маценко Килина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маценко Килина

Смерть
Неизвестно