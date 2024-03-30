Мальцева (Попова) Асенефа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Сын: Мальцев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Вологда
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Покровская Рахиль Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Коленецкая Павла Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Александровна
Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно