Мальцева (Попова) Асенефа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Попова) Асенефа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Мальцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Вологда
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Покровская Рахиль Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Коленецкая Павла Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Александровна

Отец ребёнка: Мальцев Александр Протолеонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Александр Протолеонович

Смерть
Неизвестно
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