Луценко Олег Анатольевич
Место рождения
Дата рождения22.12.1967
Дата смерти11.04.1999
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
18.08.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.09.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.04.1999
Похороны
?.04.1999
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область