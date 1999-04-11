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Луценко Олег Анатольевич

Место рождения

Промышленный, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

22.12.1967

Дата смерти

11.04.1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Промышленный, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
18.08.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.09.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
11.04.1999
Сердобск, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Похороны
?.04.1999
Чаадаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
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