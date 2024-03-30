Савелий (Савва) Ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий (Савва) Ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Ларион Михеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Савельев Антипий

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Андрей

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савельева Евдокия

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Емельян

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Арсений

Мать ребёнка: Настасья Матвеева

Смерть
Неизвестно
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