Савелий (Савва) Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Ларион Михеев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Савельев Антипий
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Давыдовское Малое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Андрей
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савельева Евдокия
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Емельян
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Арсений
Мать ребёнка: Настасья Матвеева
Смерть
Неизвестно