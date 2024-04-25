Тубол Александра Ивановна 23.05.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТубол Александра Ивановна

Тубол Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1902

Дата смерти

18.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тубол Николай Вакулович

Рождение ребёнка
14.11.1929

Сын: Тубол Николай Николаевич

Отец ребёнка: Тубол Николай Вакулович

Рождение ребёнка
14.08.1931

Сын: Тубол Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Тубол Николай Вакулович

Смерть
18.05.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Инское кладбище, квартал 7
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.