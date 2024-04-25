Тубол Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1902
Дата смерти18.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1929
Отец ребёнка: Тубол Николай Вакулович
Рождение ребёнка
14.08.1931
Отец ребёнка: Тубол Николай Вакулович
Смерть
18.05.1987
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Инское кладбище, квартал 7
Похороны
Неизвестно