Кузовкин Ульян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовкин Ульян

Место рождения

Темниковский уезд, Тамбовская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кузовкин Семен Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Темниковский уезд, Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кузовкин Егор Ульянов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Смерть
Неизвестно
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