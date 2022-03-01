Машкова (Бекетова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машкова (Бекетова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

11.09.1955

Дата смерти

01.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.08.1977

Сын: Машков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Машков Владимир Владимирович

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.04.1983

Дочь: Федюкина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Машков Владимир Владимирович

Усть-Чарышская Пристань, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машков Владимир Владимирович

Смерть
01.03.2022
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