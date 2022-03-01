Машкова (Бекетова) Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1955
Дата смерти01.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1977
Отец ребёнка: Машков Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
21.04.1983
Дочь: Федюкина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Машков Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.2022