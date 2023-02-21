Пономарёва (Носкова) Мария Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 06.05.1883 и 06.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 06.05.1883 и 06.05.1884
Отец: Носков Лазарь
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
18.03.1909
Присоединена к православной церкви из раскола безпоповской секты
Бракосочетание
07.05.1911
Жених - 3 брак Невеста - 2 брак
Рождение ребёнка
01.07.1913
Отец ребёнка: Пономарёв Макар Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно