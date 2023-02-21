Пономарёва (Носкова) Мария Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарёва (Носкова) Мария Лазаревна

Пономарёва (Носкова) Мария Лазаревна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 06.05.1883 и 06.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1865 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Между 1864 и 1865 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 06.05.1883 и 06.05.1884

Отец: Носков Лазарь

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
18.03.1909
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Присоединена к православной церкви из раскола безпоповской секты
Бракосочетание
07.05.1911

Муж: Пономарёв Макар Тихонович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Жених - 3 брак Невеста - 2 брак
Рождение ребёнка
01.07.1913

Сын: Пономарёв Илья Макарович

Отец ребёнка: Пономарёв Макар Тихонович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close