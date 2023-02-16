Домащенко Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1951
Дата смерти16.02.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951
Отец: Домащенко Петро Акимович
Мать: Домащенко Лидия Ивановна
Бракосочетание
18.04.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Харьков, Харківська область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сухуми
Рождение ребёнка
10.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Сухуми
Смерть
16.02.2023
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край