Домащенко Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домащенко Юрий Петрович

Место рождения

Осиново

Дата рождения

12.02.1951

Дата смерти

16.02.2023

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951

Отец: Домащенко Петро Акимович

Мать: Домащенко Лидия Ивановна

Бракосочетание
18.04.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Харьков, Харківська область
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Рождение ребёнка
05.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухуми
Рождение ребёнка
10.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сухуми
Смерть
16.02.2023
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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