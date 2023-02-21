Калашников Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1984
Дочь: Дёмина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Калашникова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
02.07.1985
Дочь: Теплоухова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Калашникова Нина Николаевна
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область