Крылова (Колосова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Колосова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колосов Иван

Мать: Колосова (Козлова) Екатерина Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Иван

Смерть
Неизвестно

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