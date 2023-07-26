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Гайнихаят
Гайнихаят
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1824
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Абдулнасыр
1783 г.р.
Мать
Фариза
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец:
Абдулнасыр
Мать:
Фариза
Смерть
Неизвестно
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