Пантилимонов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантилимонов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942

Отец: Пантилимонов Иван

Мать: не указана

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