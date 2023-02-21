Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пантилимонов Александр Иванович
Пантилимонов Александр Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.10.1942
Пол
Мужской
Отец
Пантилимонов Иван
1918 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1942
Отец:
Пантилимонов Иван
Мать: не указана
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия