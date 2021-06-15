Половинчик (Малярова) Рената Леонидовна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения18.05.1940
Дата смерти15.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1940
Москва, Россия
Образование
С 01.09.1958 по 30.06.1960
Московское фармацевтическое училище фармацевт
Образование
С 01.09.1963 по 04.07.1970
МИТХТ им. Ломоносова инженер химик-технолог | Current education:1
Бракосочетание
05.09.1964
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1967
Дочь: Зайцева Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.06.2021
Солнечногорск, МО, Россия
Похороны
30.06.2021
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область