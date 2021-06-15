Половинчик (Малярова) Рената Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинчик (Малярова) Рената Леонидовна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

18.05.1940

Дата смерти

15.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1940

Отец: Колганов Леонид Николаевич

Мать: Малярова Вера Андреевна

Москва, Россия
Образование
С 01.09.1958 по 30.06.1960
Москва, город федерального значения Москва
Московское фармацевтическое училище фармацевт
Образование
С 01.09.1963 по 04.07.1970
Москва, город федерального значения Москва
МИТХТ им. Ломоносова инженер химик-технолог | Current education:1
Бракосочетание
05.09.1964

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.07.1967

Дочь: Зайцева Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионер | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
15.06.2021
Солнечногорск, МО, Россия
Похороны
30.06.2021
Обухово, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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