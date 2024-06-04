Булатов Никита (Микитка) Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Никита (Микитка) Якимов

Место рождения

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Булатов Яким (Якимко) Алексеев

Мать: не указана

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Булатов Федот Никитин

Мать ребёнка: не указана

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1705

Сын: Булатов Ксенофонт Никитин

Мать ребёнка: не указана

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Булатов Ануфрей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Булатовская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1721

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