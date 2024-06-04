Булатов Никита (Микитка) Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1677
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Булатов Яким (Якимко) Алексеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Сын: Булатов Ксенофонт Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1721