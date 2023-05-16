Екатерина Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787 ст.
Дочь: Евдокия Феодосиева
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
17.03.1790 ст.
Сын: Алексей Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
22.07.1792 ст.
Сын: Иван Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
24.11.1794 ст.
Дочь: Екатерина Феодосиева
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1796 ст.
Сын: Петр Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
1797 ст.
Сын: Семен Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.
Сын: Иван Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810 ст.
Сын: Федор Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813 ст.
Сын: Харлампий Феодосиев
Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодосий Гаврилов
Смерть
Неизвестно