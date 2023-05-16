Екатерина Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Михайлова

Екатерина Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1765 и 1766 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787 ст.

Дочь: Евдокия Феодосиева

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
17.03.1790 ст.

Сын: Алексей Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
22.07.1792 ст.

Сын: Иван Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
24.11.1794 ст.

Дочь: Екатерина Феодосиева

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
Между 1795 и 1796 ст.

Сын: Петр Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Семен Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804 ст.

Сын: Иван Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
Между 1809 и 1810 ст.

Сын: Федор Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813 ст.

Сын: Харлампий Феодосиев

Отец ребёнка: Феодосий Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодосий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close