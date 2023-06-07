Тихон Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихон Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Федор Васильев

Мать: Татьяна Иванова

Смерть
Неизвестно