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Тихон Федоров
Тихон Федоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1826
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Федор Васильев
1799 г.р.
Мать
Татьяна Иванова
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец:
Федор Васильев
Мать:
Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно
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