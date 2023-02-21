Кленина (Ключёва) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленина (Ключёва) Любовь Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Ключёв Пётр Васильевич

Мать: Ключёва Анна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1984
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