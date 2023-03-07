(Шутова) Евдокия Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шутова) Евдокия Осипова

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Место рождения

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Шутов Осип Анисимов

Мать: Шутова Елена Григорьева

Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барановской, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1795
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