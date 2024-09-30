Тикка (Райккерус) София Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.02.1823
Дата смерти30.09.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1848
Муж: Тикка Адам Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1854
Дочь: Теппанайнен (Тикка) Мария Адамовна
Отец ребёнка: Тикка Адам Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1856
Сын: Тикка Абрам Адамович
Отец ребёнка: Тикка Адам Иванович
Смерть
30.09.1885