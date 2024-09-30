Тикка (Райккерус) София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Райккерус) София Андреевна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

18.02.1823

Дата смерти

30.09.1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
1848

Муж: Тикка Адам Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1854

Дочь: Теппанайнен (Тикка) Мария Адамовна

Отец ребёнка: Тикка Адам Иванович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.07.1856

Сын: Тикка Абрам Адамович

Отец ребёнка: Тикка Адам Иванович

Аннино, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
30.09.1885

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