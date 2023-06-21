Тарасова (Пугина) Федосья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1893
Отец: Пугин Филипп Степанович
Мать: Пугина Федора
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Тарасов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тарасов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Тарасов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Андрей
Смерть
Неизвестно