Тарасова (Пугина) Федосья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Пугина) Федосья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1893

Отец: Пугин Филипп Степанович

Мать: Пугина Федора

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тарасов Антон Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Андрей

Смерть
Неизвестно