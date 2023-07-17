Макаренков Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренков Валентин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1964

Дочь: Смирнова Ольга Валентиновна

Мать ребёнка: Макаренкова Августа Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренков Александр Валентнович

Мать ребёнка: Макаренкова Августа Михайловна

Смерть
Неизвестно