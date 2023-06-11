Лисин Михаил Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисин Михаил Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1994

Дочь: Лисина Валерия МИхайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1998

Сын: Лисин Никита Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности