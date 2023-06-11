Лисин Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1994
Дочь: Лисина Валерия МИхайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1998
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности