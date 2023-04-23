Филатов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1904
Дочь: Филатова Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Филатова Александра Петровна
Место жительства
1904 ст.
Соломино, Белгородский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно