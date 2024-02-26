(Филип (Фюлеп)) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фюлеп Имрэ
Мать: Фюлеп (Иржебет) Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип ?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филип Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Филип (Фюлеп)) Валентина
Отец ребёнка: не указан