(Филип (Фюлеп)) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филип (Фюлеп)) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фюлеп Имрэ

Мать: Фюлеп (Иржебет) Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип ?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филип Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Филип (Фюлеп)) Валентина

Отец ребёнка: не указан

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