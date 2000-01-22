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Есипова Полина Игоревна
Есипова Полина Игоревна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
22.01.2000
Пол
Женский
Отец
Есипов Игорь Сергеевич
1967 г.р.
Мать
Есипова Мария Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2000
Отец:
Есипов Игорь Сергеевич
Мать:
Есипова Мария Александровна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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