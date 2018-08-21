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Саакян Марсель Ашотович
Саакян Марсель Ашотович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.2018
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Саакян (Ковалева Новикер) Ксения Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2018
Отец: не указан
Мать:
Саакян Ксения Михайловна
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