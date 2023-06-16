Мосина Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосина Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1907

Сын: Кондрахин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Михайло

Рождение ребёнка
1914

Сын: Кондрахин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михайло

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мосин Анатолий Демьянович

Отец ребёнка: Мосин Демьян / Димак

Верхнее Джемете, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосин Демьян / Димак

Смерть
Неизвестно