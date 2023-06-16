Мосина Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1907
Сын: Кондрахин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Михайло
Рождение ребёнка
1914
Сын: Кондрахин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Михайло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михайло
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мосин Анатолий Демьянович
Отец ребёнка: Мосин Демьян / Димак
Верхнее Джемете, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосин Демьян / Димак
Смерть
Неизвестно