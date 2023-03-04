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Мосеев Семён Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Мосеев Емельян Данилович

Мать: Мосеева Авдотья Яковлева

Рождение ребёнка
1728

Сын: Мосеев Яков Семенович

Мать ребёнка: Мосеева Дарья Семеновна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Мосеев Яков Семенович

Мать ребёнка: Мосеева Дарья Семеновна

Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосеева Дарья Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1760
Боярщина, Вятский уезд, Вятская губерния
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