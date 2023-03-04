Мосеев Семён Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Мосеев Емельян Данилович
Мать: Мосеева Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Мосеева Дарья Семеновна
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Мосеева Дарья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосеева Дарья Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1760