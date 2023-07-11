Елена Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Аниканович

дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1826
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии