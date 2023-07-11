Елена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Аниканович
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
1826
дер. Бызиново Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии