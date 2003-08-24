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Петров Владимир Геннадьевич
Петров Владимир Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2003
Пол
Мужской
Отец
Петров Геннадий Анатольевич
1964 г.р.
Мать
Петрова (Салюков) Светлана Всеволдовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2003
Отец:
Петров Геннадий Анатольевич
Мать:
Петрова Светлана Всеволдовна
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